Santa Fe: “Rosatti le dio trabajo y protección al represor Eduardo Ramos”

Patricia Isasa estuvo secuestrada en campos de concentración en Santa Fe durante la última dictadura militar. En un fuerte testimonio contó quién es el represor Eduardo “Curro” Ramos, quien la torturó y violó. A su vez, relató cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, no sólo le dio trabajo, sino que también lo mantuvo en el cargo cuando ella le explicó lo que había sucedido.

“Ramos fue una persona siniestra. Él me secuestró. Lo vi de entrada. Me llevó al primer campo de concentración que era la comisaria primera y después fue mi violador”, expresó Isasa en Radio Nacional.

“Todo el mundo decía que Ramos decía que era el matón de Rosatti cuando era el intendente. Que le arreglaba los problemas, es decir, si había compañeros con reclamos de cualquier tipo, venía él y los apretaba”, dijo contundente.

Al represor lo condenaron a 16 años de prisión por delitos cometidos durante 1978 y lo separaron de la policía. Luego la Justicia le aplicó el 2x1, lo liberó y comenzó a trabajar en la municipalidad.

Al tiempo, Isasa consiguió una entrevista con Rosatti cuando fue intendente de Santa Fe: “Le conté, me dijo que iba a tomar cartas en el asunto y después me acuerdo que me insinuó si yo no necesitaba un trabajo. En ese momento no entendí bien que me quería decir. Caí después. Finalmente, lo dejó y protegió”.