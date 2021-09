Rosario siempre estuvo cerca

Por Eladio Arregui

El plantel de Boca realizó su última práctica antes de enfrentar a Rosario Central, el próximo sábado 4 a las 20.15.

Sebastian Battaglia no introdujo cambios con respecto al anterior entrenamiento, en consecuencia:

Rossi, Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sandez en la defensa, Medina, Campuzano, Almendra y Ramírez en el mediocampo, Briasco y Vázquez los delanteros.

De ésta manera Battaglia en cuatro partidos al frente del primer equipo, no repitió la formación.

De Patronato a Platense 4 cambios, de Platense a Racing 3 modificaciones y para jugar con Central 4 variantes.

La reflexión sería el técnico aún no tiene el equipo o quiere darle la oportunidad a todos, en este caso a Campuzano.

En el mundo Boca éramos pocos y habló Riquelme, sabemos que cuando el vice y máximo ídolo de Boca aparece deja muchos conceptos para el análisis.

Sobre Villa dijo: Le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros.

La pregunta es, y ahora Román, cómo sigue la novela.

Además en el termómetro que son las redes sociales, los simpatizantes de Boca, el 90 por ciento no quieren que juegue más con la azul y amarilla.

También se refirió a la actitud de Edwin Cardona de no regresar después de la Copa América para jugar la Copa Libertadores, Riquelme fue claro, como cuando jugaba, dijo: yo hubiese vuelto para jugar ante el Atlético Mineiro.

En síntesis Juan Román Riquelme piso la pelota, ordeno al equipo y ahora veremos cómo sigue el partido.