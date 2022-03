Rosario Lufrano valoró el trabajo de las mujeres y en el periodismo

En el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de Radio y Televisión Argentina valoró la labor de las trabajadoras de los medios públicos habló sobre la importancia del periodismo.

"Hay que abrevar en las fuentes del periodismo, y no de aquello que simula ser periodismo pero en realidad es otra cosa. No podemos mentir sobre los hechos. Podes tener tu opinión, que es respetable. Pero cuando uno comunica sobre un hecho, no se puede contarlo de manera tergiversada", expresó.

Por otra parte y al referirse al 8m, Lufrano recordó que "allí donde no se comprende, hay que deconstruir, hay que abrir las puertas para que se comprenda lo que nos pasa".

Además, felicitó a Luisa Valmaggia, quien fue distinguida por el colectivo de Mujeres Periodistas.