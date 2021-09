Rosalía Alvarado: “la verdad siempre triunfa”

La Justicia chaqueña condenó a 7 años de prisión domiciliaria a Noemí Alvarado, de 82 años, una docente acusada de corrupción de menores y partícipe necesaria del abuso sexual de dos niñas perpetrado en los años ’80 por su esposo, el exdiputado ya fallecido Daniel Pacce, en el juicio por el caso de abuso infantil.

Rosalía, comentó cómo fue su experiencia y el proceso de llevar adelante este juicio “la verdad yo pude poner en palabras lo que me pasó de niña, yo lo único que quería era denunciar, llegar a este momento que ocurrió hace una semana atrás. Es reparador para nosotras, para Belén y para mí, me parece que se pudo decir la verdad, pasaron muchos testigos por el juicio, incluso sobrevivientes de abusos de este mismo matrimonio, así que fue reparador. Deseamos que alcance a todos aquellos que son sobrevivientes, que sientan que es para ellos también porque sabemos lo difícil que es hablar y todo lo que conlleva”.

DESCARGAR

Yo quería estar en la audiencia debate, quería escuchar, participar, de todas maneras sentía que temblaba el cuerpo, necesité apoyo psicológico para estar entera y bien. Cuando terminaban las audiencias quedaba contracturada porque escuchaba cosas feas sobre mi familia y sobre nosotras. Esta gente como no tiene como defenderse porque no tienen la verdad, pero siempre la verdad triunfa, porque a la verdad no hay con que darle. Por eso decía cosas horrendas sobre nosotras. Yo tenía que atravesar eso porque para mí era necesario” finalizó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA AM 620 FM 96.7

Programa: Justicia en Sintonía

Jueves 16 a 18 hs

Conducción: Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima Nordeste

Producción y columna : Brian Pellegrini