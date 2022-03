Romina Ruffato: "El patriarcado y el capitalismo van de la mano"

En el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, Romina Ruffato, integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista), se refirió a la decisión de la jefatura de Clarín de eliminar la nota de opinión de la Editora de Género, Mariana Iglesias, publicada el 10/3 y bajada del sitio a las pocas horas en la que se analizaban los discursos de odio y la irresponsabilidad comunicacional de Viviana Canosa. “No me sorprende la actitud de Clarín. No es la primera vez que pasa. Ni siquiera tienen el cuidado en esta semana del 8M, en la que ciertos medios se cuidan por demagogia. La nota de Mariana Iglesias es muy clara”, dijo Ruffato, periodista, politóloga y poeta, integrante del Área de Géneros de Radio Nacional.

En esta nota, Ruffato habló sobre el caso Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido hace un año: “Hay que activar los protocolos de búsqueda, nunca debieron detenerse. Por tratarse de un varon trans, el destrato de ciertos medios de comunicación es más evidente”. Asimismo, se refirió al comienzo del histórico juicio de Higui De Jesús, acusada de homicidio por defenderse de una violación grupal. “El juicio comienza el 15. De Jesús se defendió de la agresión de un grupo de varones que intentaban violarla en esta especie de disciplinamiento que se trata de implementar con las identidades disidentes, aquellas mujeres que eligen vincularse sexo afectivamente con otras mujeres y no con varones, eso parece insoportable para el patriarcado”, dijo Ruffato, quien también habló sobre los 20 años de la desaparición de Marita Verón. “Se cumplen 20 años de la desaparición de Marita Verón. Tehuel de la Torre desapareció hace un año. Estamos más o menos igual”, dijo Romina Ruffato.

