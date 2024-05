Romani: "Hay gente que está ensañada con el Arzobispo"

El abogado de Mario Antonio Cargnello, Eduardo Romani, aseguró que hubo una mala intención entre quienes difundieron el video del Arzobispo de Salta durante un control de tránsito a cargo de agentes municipales capitalinos. En cuanto a los hechos de ese día dijo que ocurrieron después de una reunión con amigos cuando se lo detuvo "como a cualquier ciudadano" y que lo multaron por no tener el carnet de conducir. Sobre el control de alcoholemia el letrado aseguró que no se le hizo la prueba con la pipeta porque el alómetro dio negativo, es decir que no tenía aliento etílico, más allá que el video muestra a Cargnello reconociendo haber bebido en la reunión.

Afirmó que "el obispo estuvo siempre a derecho, su actitud fue positiva en cuanto al control, y si después algún fucionario público tuvo una actitud negativa tendrá que reverla" y agregó: "Cláramente es una situación que buscó el desprestigio".