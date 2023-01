Romanela: "Cuando canto siempre está presente mi esencia del litoral”

Romanela Benetti, cantora popular de Gualeguaychú, estará tocando en la Fiesta del Pescado y el Vino la noche del viernes. “Es muy importante tener estos espacios de encuentro. La Fiesta es un espacio que es para todos y que apela a los gustos populares para que sea masivo. Y a la vez me parece importante que haya diversos géneros musicales en un mismo escenario”, dijo Romanela, quien también contó por qué la grilla de artistas de este año la emociona especialmente: “Yo tenía 11 años cuando fui a un recital de Abel Pintos y me di cuenta que yo también quería cantar así. En mi adolescencia lo fui a ver a todos lados. Por Abel Pintos yo me di cuenta que me quería dedicar a la música”.

En esta nota, Romanela Benetti adelantó cómo será su concierto y contó cómo es que construye un repertorio que hace foco en las letras sensibles que reflexionan sobre la vida. “Yo me encontré de adulta con el repertorio del litoral y cuando lo interpreto me encuentro diferente porque es natural en mí. Cuando canto siempre está presente mi esencia del litoral, nuestro territorio. Me interesan las letras, me gusta contar historias. Al cantar La Pomeña sé que estoy cantando la historia de una mujer trabajadora o cuando canto María va, son historias de mujeres que movilizan”, contó Romanela y compartió la historia sobre la canción que realizó para esta fiesta, la Chacarera del Pescado y el Vino Entrerriano. Romanela estará tocando la noche del viernes junto a Jorge Rojas, Ángela Leivas, Gildas y el Castillo de Eloísa, entre otros artistas.

