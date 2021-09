Rolando Agüero aseguró que la medida se cumple con alto acatamiento

El secretario general de la APROSLaR, Rolando Agüero, sostuvo que la medida de fuerza que comenzó hoy es contundente en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Asimismo, el dirigente sindicalista dijo que los trabajadores de la salud expresaron su malestar por el "deficiente" aumento salarial que recibieron.

Agüero reflexionó sobre la difícil situación que atraviesa la salud pública y remarcó que “es un paro muy importante” y explicó que aún no tienen respuestas por parte del Ministro de Salud Pública. También consideró de insuficiente el aumento salarial porque no alcanzará el 50% anual y que los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo.

En esa línea, se mostró satisfecho por el éxito del paro y argumentó que en este contexto los trabajadores de la salud estuvieron “cuidando a la población, enfermándose y también falleciendo” en este contexto de pandemia.