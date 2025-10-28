Rogelio Frigerio: "Está claro que tres de cada cuatro argentinos no quieren volver al pasado"

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio enfatizó que tras las elecciones "está claro que tres de cada cuatro argentinos no quieren volver al pasado" y señaló que "este resultado electoral no es un cheque en blanco sino un mensaje de que los argentinos apuestan al futuro y no quieren ir para atrás".

"La mayoría de los argentinos tiene claro que no hay que volver para atrás y tirar por la borda el esfuerzo realizado en estos 21 meses durante el gobierno del presidente Milei", aseguró Frigerio.

El gobernador entrerriano manifestó que "ahora hay que demostrar en estos 26 meses que quedan de gestión que el camino es el correcto, que este norte vinculado con la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, del Estado al servicio del sector privado es lo que va a traer prosperidad a la sociedad".

Frigerio reconoció que "en 21 meses es difícil resolver problemas instalados por el populismo y la demagogia durante tantos años" y dijo que "crear una macroeconomía estable no es fácil".

"La gente votó por la verdad, y eso lo encontró en el presidente Milei y también en Entre Ríos, donde se explicó claramente que el proceso que venía de lucha contra la inflación no era fácil y rápida porque en todos los países que atravesaron esta situación las cosas fueron muy duras", añadió el gobernador de Entre Ríos.

Frigerio sostuvo que "la gente está demostrando una paciencia y un compromiso por este nuevo rumbo que emociona y genera una enorme responsabilidad" y remarcó que "el apoyo que recibimos es una oportunidad para dar respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de la gente".

El funcionario indicó que "lo que queda tras 30 años de parálisis es debatir las reformas pendientes, como la impositiva, la laboral o la de coparticipación" y enfatizó que "si logramos resolver estos temas se va a consolidar un proceso de desarrollo en Argentina a partir de la estabilidad macroeconómica que se está alcanzando".