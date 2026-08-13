Rodríguez Machado destacó el dictamen sobre los cambios en Inocencia Fiscal

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, destacó el dictamen de comisión sobre la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal y explicó los principales cambios incorporados a la iniciativa. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, señaló que la propuesta busca establecer umbrales más razonables y ampliar el alivio para las pequeñas y medianas empresas.

Rodríguez Machado explicó que uno de los puntos centrales es una reducción adicional del 25% en las multas para las pymes, que se suma a las disminuciones ya contempladas.

“Un alivio en las multas a las pymes, diferenciándose entonces de las multas de los grandes contribuyentes”, destacó.

La legisladora señaló además que la reforma establece límites para acceder a los beneficios de Inocencia Fiscal. Según detalló, quedarán excluidos los funcionarios públicos y los grandes contribuyentes.

En el caso de los funcionarios, indicó que los beneficios vinculados con la prescripción de multas y la presunción de inocencia en las declaraciones no se aplicarán a quienes estén en ejercicio ni durante los cinco años anteriores a su mandato.

Machado remarcó que los cambios responden también a planteos realizados por profesionales del sector contable.

Durante el tratamiento participó la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que, según explicó, venía solicitando aclaraciones sobre distintos aspectos de la normativa.

Tras obtener media sanción en Diputados, la reforma de Inocencia Fiscal deberá continuar ahora su tratamiento legislativo para convertirse en ley.

La iniciativa forma parte de la agenda económica que impulsa el oficialismo y apunta a profundizar el nuevo esquema de relación entre el Estado y los contribuyentes.