Rodrigo Paz gana la presidencia y Bolivia inicia un nuevo ciclo político

El centroderechista Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia y asumirá el próximo8 de noviembre. Según los resultados preliminares comunicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz se impuso con el 54% de los votos sobre el 45% de Jorge "Tuto" Quiroga en el balotaje de este domingo.

En diálogo con Viva la Pepa, el periodista Mauricio Noya, anticipó cambios profundos en el rumbo político y económico del país.

Paz se enfrentó en la segunda vuelta al expresidente conservador Quiroga en una elección que supone un cambio drástico en el país, que ha sido gobernado durante casi 20 años por la izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS).