Rodrigo Manigot: nuevo álbum de Ella es tan cargosa, y un show de Tango

El cantantautor integrante de La cargosa visitó los estudios de la Nacional y dialogó con Mariano del Maso a horas de la presentación de Fuera de moda el nuevo álbum de estudio de la banda, este sábado 18 de mayo en La Trastienda

El artista presentará también Tango Canción el próximo viernes 14 de junio en Rondeman Abasto, un único show a pura voz y piano compuesto por una selección de clásicos del género, y con la dirección musical de Jorge Gelpi.

"Cuando armamos la banda, no nos conocíamos. La única cosa que teníamos en común, eran los Beatles", cuenta Manigot con referencia al nombre de la agrupación, inspirado en la canción I Want You (She's so heavy) de la banda británica.