Rodolfo Samsó: “Cuando bajo del escenario y veo a la gente emocionada, me emociono mucho”

Alacrán, como conocimos a su personaje más famoso, tiene 65 años y una vida llena de excentricidades que comenzó mucho antes de su llegada a Cha cha cha y sus incontables sketches en Show Mach.
Tras algunos años en Estados Unidos, regresó al país y sin ocultar su entusiasmo y su alegría por el regreso, conversó con el equipo de Viva la Pepa sobre su regreso y los próximos shows que ya está preparando.
Repasó parte de su historia, que inició como comerciante, su vuelco a la actuación y algunas de las experiencias más conmovedoras que le han tocado vivir de la mano del humor.
Alacrán vuelve al teatro con Cha Cha Cha y sus mejores chistes.
Etiquetas: Alakran, Nicolás Yacoy, Viva la pepa