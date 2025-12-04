Rodolfo Samsó: “Cuando bajo del escenario y veo a la gente emocionada, me emociono mucho”

Alacrán, como conocimos a su personaje más famoso, tiene 65 años y una vida llena de excentricidades que comenzó mucho antes de su llegada a Cha cha cha y sus incontables sketches en Show Mach.

Tras algunos años en Estados Unidos, regresó al país y sin ocultar su entusiasmo y su alegría por el regreso, conversó con el equipo de Viva la Pepa sobre su regreso y los próximos shows que ya está preparando.

Repasó parte de su historia, que inició como comerciante, su vuelco a la actuación y algunas de las experiencias más conmovedoras que le han tocado vivir de la mano del humor.

Alacrán vuelve al teatro con Cha Cha Cha y sus mejores chistes.