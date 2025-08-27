Rodolfo Reich habló de su pasión por la cocina y los motivos por los que la comida conmueve "transversalmente" a la sociedad

El periodista especializado en gastronomía Rodolfo Reich, quien recientemente publicó el libro Menú del Día, en diálogo con el equipo de Diego Ramos por Radio Nacional habló de su pasión y de cómo se enamoró de la cocina "de distintas maneras".

"Algunas cuestiones de mi amor por la cocina me llevan a la infancia. Cuando iba a comer y me ponía pan con manteca antes de comer, eso me daba placer. El amor más grande fue cuando crecí", contó.

"La comida es un placer transversal, atraviesa edades y personas. También géneros y clases sociales. Hoy está de moda. La gente viaja mucho por la cocina", describió el especialista.

Sobre las formas de llegar al comensal, Reich dijo: "Hay gente que profundiza y abren vidrieras que no estaban abiertas. Hay cocineros que me parecen mejores que otros por el nivel de detalle o por la investigación".