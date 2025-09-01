Rodolfo Mederos: nuevas búsquedas sonoras con “Los Perros Ladran”

En diálogo con María Fernanda Heras en Nacional Folklórica, Rodolfo Mederos habló sobre su presente artístico y el proyecto Los Perros Ladran, una formación con 12 músicos que se presentará el 3 de septiembre en el Festival del Club Fernández Fierro.

El maestro explicó que la propuesta parte de la orquesta típica, pero se orienta hacia una estética diferente: “No es tango moderno, es otra música de Buenos Aires, más fresca, más genuina”.

Mederos destacó el trabajo intergeneracional con jóvenes músicos y la importancia de que las nuevas generaciones también marquen el rumbo: “No se trata de llevarlos de la mano, caminamos juntos hacia algo necesario y saludable”.

Además, reflexionó sobre la necesidad de seguir buscando y crear música que dialogue con el presente, más allá de la nostalgia por el pasado.