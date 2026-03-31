“Rocky” trionfa ai Premi ACE

“Rocky”, il progetto con la visione di Nico Vázquez e la produzione di RGB Entertainment e Preludio, è stato il grande vincitore della notte dei Premi ACE, assegnati dall’Associazione dei Cronisti dello Spettacolo, che si sono svolti al teatro Astros.

L’opera ha ottenuto un totale di 8 riconoscimenti, incluso il più importante della serata: l’Oro.

Durante la gala, l’attore è salito sul palco per ricevere ciascuna delle statuette, accompagnato dal suo straordinario cast di artisti che lo sostengono sul palcoscenico.

“Grazie, siamo molto felici.

Per tutta la mia carriera ho fatto commedia ed è molto difficile quando si viene etichettati in un ruolo. Amo quello che facciamo, è un lavoro di produzione enorme”, ha confessato l’attore, sottolineando la grande sfida professionale che ha significato uscire dalla sua zona di comfort per calarsi nei panni di Rocky Balboa.

Nel suo discorso, Vázquez ha tracciato un parallelismo tra la storia del pugile e lo sforzo richiesto per realizzare lo spettacolo: “È un’opera che parla di cadere e rialzarsi. L’anno scorso è stato molto complicato per noi sotto molti aspetti. Abbiamo inseguito i diritti del film, nientemeno che di Sylvester Stallone e dei registi”, ha raccontato riguardo al difficile compito di portare il franchise ufficiale in Argentina e trasformarlo in uno spettacolo attraente per il pubblico.

Ma il momento più emozionante della serata è arrivato quando, alla fine dei suoi ringraziamenti, l’attore ha dedicato la vittoria al fratello scomparso: “Non ci posso credere. Credo nei segnali, tra poche ore è il compleanno di mio fratello Santi”, ha detto visibilmente commosso.

Santiago Vázquez è scomparso improvvisamente il 16 dicembre 2016, a 27 anni, vittima di un malore improvviso a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana.

Per chiudere una notte di vittoria, Vázquez si è rivolto direttamente ai suoi colleghi e ha ringraziato il pubblico che esaurisce i biglietti delle sue rappresentazioni: “Siamo benedetti. Facciamo ciò che amiamo, abbiamo uno dei lavori più belli del mondo. La gente ci applaude e ci dice cose belle. Voglio lavorare fino a morire su un palcoscenico”, ha riflettuto. Infine, ha concluso con una dedica significativa: “Grazie ai registi e al pubblico. Rocky è qui per restare ancora a lungo”. (N.A.)

Nico Vázquez è un attore, regista e produttore argentino, noto per il suo lavoro nel teatro, nella televisione e nel cinema. Si distingue per la sua versatilità artistica e per il forte legame con il pubblico, diventando una delle figure più popolari dello spettacolo argentino.

I Premi ACE sono i riconoscimenti assegnati dall’Associazione dei Cronisti dello Spettacolo dell’Argentina al meglio della produzione teatrale commerciale, alternativa e ufficiale del Paese. Sono considerati tra i premi più prestigiosi della scena nazionale e comprendono categorie come recitazione, regia, scenografia e produzione.