Robos: "Todo el desarrollo del pueblo está atravesado por esta situación"

En Bajo el mismo sol hablamos con Liliana Carpenzano, miembro de Autoconvocados de Villa Giardino, sobre la situación de robos de alta gravedad que están viviendo. Al respecto la vecina expresó:

"No hay un cuidado de parte de la policía, hay una absoluta indiferencia, la municipalidad dice que no le corresponde que la seguridad debería venir de parte del Ministerio de la provincia. Se están produciendo uno o dos robos por día. Esto nos atraviesa a todos los vecinos, no solamente a quienes son robados. Todo el desarrollo del pueblo está atravesado por esta situación, no es solamente la pérdida de los bienes materiales. La violencia se incrementa, esto empieza y no sabemos a dónde termina".

Escucha la entrevista completa acá:

DESCARGAR

Bajo el mismo sol de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Fabiana Bringas, Aldo Omar Blanco, junto a Gerardo Murúa y Andrés López.