Roblox, ¿hay riesgos de grooming en este popular videojuego?

EL Coordinador de Comunicación institucional de FARO DIGITAL Santiago Stura habló en Radio Nacional sobre el videojuego que juegan millones de niños y niñas en el mundo, en el que existe una "dinámica monetizada" y la que puede traer conflictos.

"Hay dinámicas de chats públicos o privados. A veces mediante esa metodología hay adultos que llevan adelante el grooming", mencionó. "Tratan de entablar una relación de pares, porque pueden estar anónimos y tienen una intención delictiva", agregó.