ENTREVISTA A SANTIAGO STURA

29/08/2025

Roblox, ¿hay riesgos de grooming en este popular videojuego?

EL Coordinador de Comunicación institucional de FARO DIGITAL Santiago Stura habló en Radio Nacional  sobre el videojuego que juegan millones de niños y niñas en el mundo, en el que existe una "dinámica monetizada" y la que puede traer conflictos.

"Hay dinámicas de chats públicos o privados. A veces mediante esa metodología hay adultos que llevan adelante el grooming", mencionó. "Tratan de entablar una relación de pares, porque pueden estar anónimos y tienen una intención delictiva", agregó.