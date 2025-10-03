Roberto Perfumo cumpliría 83 años

"El Mariscal", como se lo conocía en el fútbol argentino, nació el 3 de octubre de 1942 en la localidad bonaerense de Sarandí y falleció el 10 de marzo de 2016.

Defensor de notable jerarquía, brilló en el Seleccionado argentino en los mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974; también en Racing Club, River Plate y Cruzeiro de Brasil.

Se retiró de la práctica activa en 1978 y, tres años más tarde, tuvo su primera experiencia como director técnico en Sarmiento de Junín.

Tras un tiempo sin dirigir, condujo a Racing y más tarde a Olimpia de Paraguay donde alcanzó su primera corona como técnico: ganó el Torneo de la República de 1992.

Su último club fue Gimnasia de La Plata, club con el que alcanzó la Copa Centenario en 1993.

Roberto Perfumo, que tenía el título terciario de psicólogo social, también fue comentarista en las transmisiones de Fútbol Para Todos (FPT); en dos programas de Radio Nacional y la cadena de televisión ESPN.

Además, escribió un libro junto con el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, "Hablemos de Fútbol".

Sorpresivamente, el 10 de marzo de 2016 falleció luego de sufrir un aneurisma cerebral tras accidentarse en un restaurante de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Allí había concurrido a cenar con un grupo de amigos, luego de finalizar su tarea como comentarista deportivo en Radio Nacional.

Lo recordamos a través de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.