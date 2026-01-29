Roberto Goyeneche cumpliría 100 años

Cantante y actor, nació el 29 de enero de 1926 en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires y murió el 27 de agosto de 1994 debido a una neumonía.

En 1944, con 18 años, ganó un certamen de voces nuevas organizado por el Club Federal Argentino y entró a la orquesta del violinista Raúl Kaplún.

En 1952, se convirtió en cantor de la orquesta de Horacio Salgán junto al vocalista Angel Díaz, quien lo bautizó como `el Polaco´ por sus rasgos rubios.

En 1956, se sumó a la orquesta de Aníbal Troilo, "sociedad" que se extendería cerca de diez años, quien al ver su potencial le aconsejó que siguiera como solista.

A lo largo de su carrera, grabó cerca de cien discos y fue acompañado por las más prestigiosas orquestas tales como la de Pontier, Baffa-Berlingieri, Pugliese, Piazzolla y la Filarmónica del Teatro Colón.

Interpretó versiones clásicas de Piazzolla, Ferrer y Gardel, como Naranjo en flor, Balada para un loco y Volvió una noche, entre otras.

Destacaron sus versiones de Malena, Afiches, La última curda, Cafetín de Buenos Aires, Che bandoneón y El último café.

Además de sus grabaciones, su estampa quedó inmortalizada en la película "Sur" de Pino Solanas, en cuyo rodaje hizo amistad con Fito Páez.

Recibió diversos reconocimientos como el diploma al mérito como cantante masculino de tango entregado por la Fundación Konex; Ciudadano Ilustre de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires; Premio Carlos Gardel, Martín Fierro y Estrella de Mar.

Recordamos al cantor de Garganta con arena, a través de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.