Roberto Bracone, precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos, dialogó con Marcela Vaquer de Radio Nacional Resistencia: “es necesario el diálogo de todos los sectores para que revalorizar a la política que es hermosa, la hacen mala los malos políticos. Hay que tener amor al Chaco, a su gente, y de esa manera los políticos deben ser consecuentes con el dolor de quienes están sufriendo. Muchos políticos ven el padecimiento de la gente pero no lo sufren. Estoy bien preparado para afrontar los temas problemáticos y acompaño la gestión del gobernador Jorge Capitanich en lo referido a las demandas del Norte Grande. Hay que eliminar las asimetrías que existen porque hasta ahora nos ignoraron. Los presidente siempre trabajaron de Buenos Aires al sur. En política no hay que pelearse, hay que dialogar. Yo ansío que los radicales empiecen a trabajar como partido en memoria de presidente como Arturo Illia, Irigoyen, como Anselmo Zoilo Duca acá en el Chaco que tanto hizo por la provincia”, expresó.

Bracone sentenció: “el talento no es un bien común y la mediocridad no tiene patria, y estoy convencido que el próximo presidente será del norte y ojalá que sea Capitanich. En mis recorridos por la provincia advierto que la gente me tiene mucha confianza y tengo una gran vocación de servicio, y si soy electo plantearé proyectos para solucionar problemas en el campo con el que hay que lograr un acuerdo para que todo el mundo pueda tener un poco más en el bolsillo, lo mismo para los maestros. Para las próximas elecciones creo que vamos a ser premiados con el apoyo de la sociedad porque estoy convencido que hay que seguir cambiando al Chaco, que ya está mostrando signos de recuperación y eso se ve en lo económico como también con un plan de vacunación exitoso. Acá se votará, además de los integrantes de la lista, en agradecimiento a la labor del gobernador”.