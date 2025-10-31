Roberto Bacman: "No hay que ser ingenuos de pensar que esto mata al peronismo para el 27"

El analista político Roberto Bacman repasó junto a Nicolás Yacoy la situación que hoy atraviesa el peronismo tras la derrota electoral en las legislativas.

“Cristina hizo una crítica muy dura hacia Kicillof y lo que dice es absolutamente contrafáctico, es como decir, qué hubiera pasado si, no sirve de nada…” “Esa interna que hoy Cristina pone a cielo abierto, hace que los intendentes reaccionen y eso demuestra la debilidad en la que hoy está el peronismo que hoy necesita mirar hacia un recambio”.

Al ser consultado sobre la victoria del PJ en la elección bonaerense, Bacman evaluó que “muchos intendentes asustados, no hicieron la campaña que habían hecho en septiembre y por eso no lograron los votos que necesitaban”.