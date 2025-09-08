Roberto Bacman analizó los resultados de la elección bonaerense

El director de la consultora CEOP, Roberto Bacman analizó los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Viva la Pepa, el analista político resaltó que el gobernador bonaerense “se puso los pantalones largos en la interna peronista, quedando instalado como el gran candidato de la oposición para el 2027".

Bacman reconoció que la interna peronista no está cerrada y que, seguramente, el kirchnerismo intentará horadar el capital político de Kicillof. También destacó que las fuerzas políticas moderadas o de centro quedaron desdibujadas: "la gente optó por el oficialismo o el peronismo".