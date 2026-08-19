Roberto Antier recorrió anécdotas de su carrera y habló de su unipersonal Generación Mareada

El actor y músico visitó el estudio de Nacional Am 870 y conversó con el equipo de Adrián Korol sobre sus inicios con la música y el teatro. Habló además de su nuevo espectáculo Generación Mareada, que presentará en Clásica y Moderna el viernes 28 de agosto. Empezó estudiando piano y guitarra hasta que más tarde se dedicó a formarse en teatro con Alejandra Boero por consejo de Alfredo Alcón. Recordó a su madre Violeta Antier, una actriz muy reconocida de radio, teatro y televisión.

"Dejé de estudiar medicina y me dediqué al teatro, yo era el que hacía sketchs en el colegio", contó.

Sobre su unipersonal Generación Mareada, dijo que uno de los temas que toca es sobre "la repetición de los argentinos". "Me lo hizo notar un extranjero, "Ustedes no tocan una bocina, tocan en serie la bocina. Desde el himno que cantamos Libertad, libertad, libertad. Y canciones de la bandera, tenemos tres", expresó.