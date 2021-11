Robaron y mataron 3 ciervos jóvenes del Complejo Ecológico de Sáenz Peña

Se comprobó que en el predio del Complejo Ecológico de Presidencia Roque Sáenz Peña 3 ejemplares de especies exóticas fueron sustraídos y posteriormente sacrificados: “fueron ubicados por la Policía Rural del Chaco con la colaboración de vecinos y estos animales eran de un grupo de especies exóticas, adultos y juveniles, que estaban en un predio adecuado en la zona norte, los delincuentes cortaron los alambrados, mataron a los más jóvenes, 3 ejemplares de ciervos y se rescataron los restos de los mismos, ya hubo una situación parecida hace muchos años y últimamente se desbarataron 6 intentos de este tipo con fines de lucro o matanza de animales. Ante todo esto es que solicitamos se habilite un destacamento de Policía Rural pero muchas veces no existe voluntad para concretarlo. Ahora que se terminó la campaña a los políticos no les interesa nada de esto, tanto es así que no recibí una sola llamada para interesarse del caso. Esperamos que los fiscales y jueces les den a los delincuentes una pena ejemplar. La delincuencia y violencia es permanente en esta zona y pido que se diga basta a esta situación”, expresó el director del Complejo Ecológico de Presidencia Roque Sáenz Peña.

