Robaron una avioneta del Aeroclub en la madrugada de navidad

El revisor de cuentas del Aeroclub Chaco se refirió al robo de la avioneta que se produjo en la madrugada navideña de uno de los hangares del Aeroclub que está próximo a la localidad chaqueña de Basail :" en la mañana de ayer autoridades de la empresa aeronáutica se comunicaron con los directivos del aeroclub e informaron un tráfico aéreo no registrado, no legal que había ocurrido en horas de la madrugada. A partir de ahí, las autoridades del aeroclub se comunicaron con el propietario del avión y se hicieron las investigaciones con las cámaras que tiene el aeroclub que efectivamente el horario que se había producido el hecho, cargaron combustible y sacaron el avión y además se pudo constatar 4 personas que participaron del hecho, pero que no se puede ver con nitidez. Luego de eso se hicieron las denuncias correspondientes" remarcó.

