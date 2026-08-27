"River puede seguir cayendo a nivel futbolístico si no se toman ciertos recaudos"

El candidato por el Frente River Primero en las últimas elecciones, Luis Belli, opinó en Pasión Nacional sobre la realidad del presente del club de Núñez.

"El presente tiene que ver con las decisiones que se han ido tomando a lo largo de los últimos años y que distan mucho de la historia del club. Notamos cierto declive y supimos que impactaría en los resultados. El oficialismo viró a un proyecto deportivo distinto", opinó.

Belli dijo que respecto de lo futbolístico en el último tiempo en River se creyó que teniendo billetera para pases de jugadores "se obtendrían resultados". "Este no es el mecanismo para lograr resultados deportivos sostenidos", agregó.