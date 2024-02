Tudo igual no primeiro clássico River Plate x Boca Juniors de 2024.

Neste domingo (25/02), os dois rivais empataram em 1 a 1 no Monumental, pela sétima rodada do Campeonato Argentino. Pablo Solari abriu o placar para os donos da casa, e Cristian Medina igualou para o Boca.

O River, que empatou o terceiro jogo seguido, chegou aos mesmos 13 pontos do Independiente, na liderança do Grupo A. Já no Grupo B, o empate deste domingo manteve o Boca no meio da tabela, em sétimo lugar, com sete pontos.