"River necesitaba en su equipo un jugador como Thiago Almada"

El ex jugador de River Omar Labruna habló con el equipo de Pasión Nacional sobre la situación del club de Núñez y dio su opinión acerca de lo que falla en su juego. Además lo que dijo sobre la llegada de Thiago Almada, luego de confirmarse un acuerdo total de palabra con el Atlético de Madrid para comprar el 100% del pase del campeón del mundo.

"La falencia de River es de mitad de cancha para adelante, que es donde no tienen los jugadores armadores. Correa, Almada, tienen las características que a River le hacían falta", expresó.

Labruna dijo que lo que hace falta ahora es dar tiempo para que el DT de River, "Chacho" Coudet le "encuentre la vuelta".