River en crisis: "Está faltando fútbol y el plantel está desbalanceado"

El ex jugador de River Plate Facundo "Luigi" Villalba en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, opinó sobre el presente del club de Núñez. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet perdió 1-0 frente a Rosario Central el domingo en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que quedó marcado por el gol en contra de Nicolás Otamendi y por el clima de tensión que se vivió tanto dentro como fuera del campo de juego.

"Está complicado desde los resultados y no es agradable. A River le está faltando fútbol, está desbalanceado el plantel. Tienen buenos defensores, muy buenos delanteros, que recién llegaron y se tiene que adaptar nuevamente al fútbol argentino. Faltan futbolistas que conecten y les hagan llegar la pelota a los delanteros con claridad", describió.

El exárbitro argentino de fútbol Pablo Lunati opinó también del momento de River Plate, luego de su quinta derrota consecutiva. "No jugó bien River aunque siento que no merecimos perder. El hincha está hinchado ya y se manifiesta. Es un cansancio importante por los resultados, y además no se ve que el equipo juegue bien"