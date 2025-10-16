Ritmos y raíces: mañana con música y alma

La cantante y percusionista repasó su trayectoria y anticipó su próximo concierto en un espacio emblemático.

En La mañana, conducido por Silvia Maruccio y Emiliana “La Colo” Merino, la invitada fue Maga Falcoff, cantante, percusionista, compositora, docente e investigadora. Maga habló sobre su trabajo en la fusión de ritmos latinoamericanos y el proceso creativo que combina raíz y contemporaneidad.

Adelantó su próxima presentación el 25 de octubre a las 21 h en Café Vinilo (Estados Unidos 2483), donde ofrecerá un recorrido por sus cuatro discos, nuevas versiones y temas inéditos. Durante la charla, interpretó Luz, acompañándose con su bombo, y un candombe inédito compuesto en pandemia.

Falcoff, que lleva más de 25 años dedicada a la docencia en canto y percusión, destacó la importancia de seguir investigando y difundiendo la música popular. “El jazz y el folclore se nutren mutuamente”, comentó sobre las influencias que atraviesan su obra.