Río Negro: Un grupo de jinetes atacó con fustas y piedrazos a corredores en una competencia

Durante la tradicional carrera Doble Apolo, disputada este domingo en Paso Córdoba, en General Roca, un grupo de personas a caballo protagonizó un violento incidente con corredores que participaban de la competencia. Fernando Castro, fue uno de los runners agredidos y contó lo ocurrido en el programa de Nico Yacoy por Radio Nacional.

"Se presentó el circuito a la municipalidad y había sido aprobado por autoridades del lugar. Esto estaba todo habilitado y pagado. Salimos a correr y en el km 200 en el medio del campo, nos encontramos con otros corredores que estaban dispersos y algunos se volvían por el mismo lugar diciendo que les estaban tirando piedras", contó.

Castro fue hacia donde estaba la pelea y quiso hablar con alguno de los jinetes pero no encontró voluntad, y por el contrario, lo empezaron a atacar: "Recibí una patada y el rebenque en la cabeza y en la espalda. Me empezaron a correr con los caballos, estaban encarnizados conmigo. Empecé a correr a campo travieso. Todos empezaron a los gritos y después de un momento, se calmaron. Seguimos la carrera, pero luego me acalambré y no pude seguir".

"Ellos dicen ser los dueños pero no tienen papeles de nada. Incluso la comunidad mapuche no los considera, y les hizo una denuncia. Tuvieron reclamos en la municipalidad para que hicieran algo, porque cerraron caminos", agregó Castro.