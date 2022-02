Rio negro começará a produzir hidrogênio verde

A província de Río Negro, localizada no sul da Argentina, assinou a autorização para o projeto de produção de hidrogênio verde a ser realizado pela empresa australiana Fortescue.

O anúncio foi feito em novembro do ano passado, com um investimento no país de 8,4 bilhões de dólares para produzir hidrogênio verde em uma fábrica localizada na cidade de Sierra Grande.

O hidrogênio verde é obtido de fontes de água e energia renovável através de moinhos de vento ou painéis solares. Através de um processo chamado hidrólise, as moléculas de hidrogênio são separadas das moléculas de oxigênio na água.

Com este processo, o hidrogênio funciona como energia.

DESCARGAR

Tradução & Apresentação: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez