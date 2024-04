Río Negro: abrió el debate por el convenio colectivo para estatales

El legislador de Río Negro y Magister en Derecho Laboral Lucas Pica habló sobre la decisión del gobernador de la provincia Alberto Weretilneck de modificar el convenio colectivo para trabajadores estatales para "hacerlo más ágil y eficiente".

DESCARGAR

"Vamos a discutir y generar los consensos necesarios, ya que es un reclamo desde 1983 a la fecha y a partir de esta decisión política y construyendo los consensos necesarios con los gremios, vamos a poder arribar a buen puerto", dijo.

Pica advirtió que UPCN está pidiendo que dentro de la discusión del convencio colectivo de trabajo se incluya la cuestión salaria (pedido que también ha hecho ATE) y por otro lado solicita "proporcionalidad en los paritarios". "Nosotros no vamos a imponer mayorías, en lo que no haya consenso no va a suceder. Somos optimistas que en las próximas reuniones este presente ATE y también UPCN", agregó.