Río de Janeiro recibe el récord Guinness por la mayor fiesta de fin de año del mundo

Río de Janeiro reafirmó su liderazgo en las celebraciones de fin de año al recibir una distinción histórica: el Guinness World Records reconoció a la ciudad como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del planeta. La marca se obtuvo tras confirmar que más de 2,5 millones de personas se congregarán en la playa de Copacabana durante el último Réveillon, cifra que supera a cualquier otro evento similar a nivel global. El periodista argentino en dicha ciudad Juan Manuel Martín, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, sobre esta celebración única en el mundo.

"Los items s ehan corroborado y ayer recibió la ciudad este título. Es un mega evento y lo han reconocido con este récord. Es una movida enorme y la energía es distinta. Se saltan 7 olas a la orilla del mar, vestidos de blancos. Hay ofrendas que se tiran al mar. Es algo muy bonito de vivir", dijo.