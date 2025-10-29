Río de Janeiro: al menos 120 muertos tras el megaoperativo policial contra el Comando Vermelho

Hay al menos 120 muertos en Río de Janeiro. La cifra, por sí sola, habla de una tragedia, cualquiera sea el motivo. Cobra mucho más dramatismo cuando ese luctuoso saldo es el resultado de un grave enfrentamiento entre la policía militar y uno de los principales grupos narcos que operan en la ciudad brasileña. El periodista argentino en esa ciudad Leonel Plugel, en diálogo con Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, dio detalles de esta noticia.

"Hasta las autoridades reconocen que los vecinos han sacado del barrio, en el Complexo do Alemão y Complexo da Penha en la zona norte de Río de Janeiro, más de 55 muertos. Sin duda era la operación más letal de la historia del Estado de Rio de Janeiro, desde la invasión al Complexo Alemão en 2010", mencionó.

"La policía fue recibida con ataques con drones bombas y eso no se esperaba. Nunca se había visto. A partir de ahí el enfrentamiento fue muy fuerte. Hubo 4 policías asesinados. Integrantes del Comando Vermelho bajaron a la vía pública, de acceso muy importante y cortaron la autopista. Prendieron fuego un ómnibus", contó.

"Nadie quiere hacerse responsable de este acto, decomisaron solamente 93 fúsiles y 4 motos robadas.