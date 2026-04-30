Rincones de Buenos Aires: “Este libro es mi pasión por recorrer y para que den ganas de conocer la ciudad”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de la periodista e influencer de viajes, Licenciada en Comunicación Social, Leila Ause, autora del libro "Rincones de Buenos Aires".

También, conversamos con la actriz, comediante, pionera del stand up femenino, Dalia Gutmann que el 30 de mayo presentará su espectáculo “Menjunje, confesiones de una comedianta”, en el Palacio Libertad.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Leila Ause, periodista especializada en viajes, nos contó sus principios en esta actividad y en qué momento surgió la oportunidad y deseo de escribir.

“Siempre me gustó escribir, la comunicación, el periodismo, meché mucho con lo digital. Creé mi propio blog, mi cuenta de Instagram, como un hobby, con ganas de ayudar a la gente a que pueda viajar y salir a pasear”. “Este libro es mi pasión por recorrer pero mis ganas de que los demás recorran a través de las páginas, que salgan a pasear. Lo escribí fácil para la comprensión de todo público, para que todos puedan acceder, que den ganas de conocer la ciudad”.

El 2 de mayo a las 19.30 presentará su libro “Rincones de Buenos Aires” en la Feria Internacional del Libro.

“Lo que más me gusta del libro son los lugares poco conocidos, hay algunos secretitos, algunas joyitas”, adelantó.

Respecto a su blog, admitió que "le dedico muchísimo tiempo, comparto información de viajes y paseos".

"Hago todo sola, es mucho trabajo, tenés que cumplir muchos roles porque si no es difícil que funcione. Me gusta estar detrás del contenido, las comunidades. Que estés en las redes no significa que te pueden decir cosas. Es mi casa y la tengo que cuidar”.

En otro fragmento del programa, Cultura Nacional conversó con la actriz Dalia Gutmann a propósito de la presentación el 30 de mayo en el Palacio Libertad de “Menjunje, confesiones de una comedianta”.

“Habla del recorrido sobre la vocación, cómo descubrimos nuestros dones, un misterio espectacular”, expresó.