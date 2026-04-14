RIMI: “Es positivo, busca que se invierta, genere más actividad y empleo”

Así lo afirmó el tributarista Sebastián Domínguez en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round al ser consultado sobre la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

“Cuando el gobierno creó el RIGI para grandes inversiones se pidió que existiera uno para pymes”, recordó el especialista.

Con este régimen, las empresas que realicen inversiones podrán gozar de la amortización acelerada del impuesto a las ganancias y la devolución del saldo a favor del IVA a los tres meses de las mismas.

Dominguez precisó que una microempresa debería invertir por lo menos 150 mil dólares para acceder al régimen en bienes de uso, excepto automóviles; y obras que se afecten a actividades productivas.

Y aclaró que “en algunos casos no se requiere monto mínimo para favorecer esas actividades, muchas del sector agropecuario, por ejemplo, para que se invierta en riego”

Asimismo, recordó que hay dos años desde que estén las normas complementarias para hacer esas inversiones.

Aunque advirtió que todo régimen de incentivo tiene un costo fiscal, consideró que “es positivo, busca que se invierta y debería generar más actividad y empleo” y reiteró que “es una cuestión importante y se espera que haya inversiones”.