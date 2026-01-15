RIGI: aprueban el décimo proyecto del programa a una minera en San Juan

El Gobierno nacional aprobó la adhesión al RIGI del proyecto minero “Carbonatos Profundos”, impulsado por Minas Argentinas SA, para reactivar la explotación de oro y plata en la mina Gualcamayo, en San Juan.

La medida busca atraer inversiones, fortalecer la actividad minera y generar empleo en la región.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía y habilita a la compañía a acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por la Ley 27.742.

Con esta aprobación, el emprendimiento se convierte en el décimo proyecto avalado bajo el RIGI y eleva a USD 25.479 millones el total de inversiones aprobadas dentro del régimen.

El plan prevé una inversión total de USD 519,6 millones en activos computables, superando el monto mínimo exigido por la normativa.

En los primeros dos años, la empresa deberá ejecutar desembolsos por USD 90,6 millones, equivalentes a más del 40% del compromiso mínimo, destinados a la exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento.

Uno de los puntos destacados es el alto nivel de participación de proveedores locales: el 69% del gasto en bienes, obras y servicios corresponderá a empresas nacionales, muy por encima del piso requerido.

Además, el proyecto generará unos 4.500 empleos directos e indirectos en la provincia.

La Secretaría de Minería y el Comité Evaluador del RIGI avalaron la viabilidad técnica del emprendimiento, mientras que el Banco Central determinó que no presenta observaciones desde el punto de vista cambiario.

Desde el Gobierno destacaron que la iniciativa forma parte de la estrategia para atraer inversiones, fortalecer el sector minero y promover el desarrollo productivo regional.