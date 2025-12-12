Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes en provincias del sur y norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para este viernes 12 de diciembre, en una jornada marcada por condiciones severas en amplias regiones del país y un leve descenso térmico de cara al fin de semana. Las advertencias más fuertes se concentran en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Córdoba y Chaco, donde rige un aviso naranja por tormentas consideradas peligrosas para la sociedad y el ambiente. En estas zonas se esperan lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, con acumulados de entre 80 y 110 milímetros.

Las áreas restantes de Córdoba, Santiago del Estero y Chaco, junto con Misiones, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Salta y Jujuy, permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. El SMN anticipa actividad eléctrica frecuente, posibles episodios de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones de entre 20 y 70 milímetros, en un marco general de inestabilidad que se prolongará durante la tarde.

A estos avisos se suman alertas por vientos fuertes en el sur del país. La advertencia naranja rige en Santa Cruz —incluida Río Gallegos—, donde se prevén vientos del oeste de entre 65 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 110. El aviso amarillo abarca el resto de la provincia y se extiende a Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, con velocidades previstas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 100.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada algo nublada, con una temperatura que se ubicará cerca de los 27 grados y un leve descenso respecto de los días anteriores. Las mínimas rondarán los 20 grados y las máximas llegarán a 34, con vientos suaves del sector oeste y humedad del 64%. Para el fin de semana se prevé un descenso paulatino: el sábado las temperaturas oscilarán entre 21 y 33 grados, mientras que entre domingo y martes se moverán entre 17 y 27 grados, con un marcado alivio térmico.

El conurbano bonaerense tendrá un panorama similar, aunque con marcas algo más bajas: una media cercana a los 24 grados, mínimas de 17 y máximas que podrían alcanzar los 32. Será un día ventoso, con ráfagas moderadas y cielo algo nublado en todo el período.

En el resto del país, el SMN anticipa máximas elevadas en las provincias del centro y norte, con registros que se moverán entre 26 y 35 grados según la región, mientras que en la Patagonia persistirá el viento intenso y temperaturas más frías, especialmente en Santa Cruz, donde se prevén marcas que irán de 5 a 14 grados.