Rige una alerta por tormentas y calor extremo en once provincias

Tras una semana marcada por intensos aumentos de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 28 de noviembre las condiciones cálidas continuarán en esta zona. Sin embargo, el organismo emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo que abarcan a distintos puntos del territorio.

Según el informe oficial, la alerta por tormentas alcanzará a Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Las áreas señaladas podrían registrar tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. La mayor intensidad se prevé entre la noche del viernes y el fin de semana, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 50 milímetros.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por calor extremo para Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde se anticipan temperaturas máximas que podrían llegar a 40°C y mínimas cercanas a los 19°C. Ante estas condiciones, el organismo recomendó mantenerse hidratado durante todo el día, consumir alimentos frescos, usar ropa liviana y clara, evitar la exposición solar prolongada y prestar especial atención a lactantes y niños.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura se mantendrá en valores similares a los últimos días, con una mínima prevista de 19°C y una máxima de 28°C. Se espera un cielo parcialmente nublado que aumentará su cobertura hacia la noche, ráfagas de hasta 50 km/h y un nivel de humedad cercano al 90%. En el conurbano bonaerense se anticipan condiciones similares, aunque con marcas levemente más bajas: una mínima de 17°C, una máxima de 28°C y una temperatura promedio cercana a 21°C. Será una jornada ventosa, con vientos entre 23 y 31 km/h y elevada humedad.

En el resto del país, el SMN pronosticó temperaturas que oscilarán entre 20°C y 32°C en Córdoba; 21°C y 36°C en Tucumán; 23°C y 34°C en Santa Fe; 23°C y 33°C en Entre Ríos; 20°C y 38°C en Jujuy; 19°C y 36°C en Salta; 22°C y 34°C en Misiones; 22°C y 39°C en La Rioja; 24°C y 40°C en Santiago del Estero; 20°C y 30°C en San Luis; 20°C y 36°C en San Juan; 19°C y 30°C en Mendoza; 13°C y 17°C en Río Negro; 9°C y 16°C en Chubut; y 8°C y 18°C en Santa Cruz.