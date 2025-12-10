Rige una alerta amarilla para Buenos Aires y otras cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este miércoles 10 de diciembre, que abarcan a Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. El organismo advirtió que se prevén fenómenos capaces de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas en actividades diarias, en una jornada marcada por el avance de sistemas de inestabilidad en distintas regiones del país.

Tras las lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires, las precipitaciones continuarán desplazándose hacia el sureste y alcanzarán el interior bonaerense y la costa atlántica. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, posibles ráfagas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y acumulados de entre 20 y 50 milímetros en cortos períodos.

Otra alerta rige sobre el oeste argentino, donde se verán afectados el norte, centro y sur de Mendoza, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa y el noroeste de Río Negro. Allí también se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, en un escenario de inestabilidad marcado para gran parte de la región.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se anticipa un día mayormente nublado, con una máxima prevista de 28 grados y una mínima de 20. El viento soplará desde el sector este y no se descartan nuevas lluvias hacia la noche, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%.