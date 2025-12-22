Rige un alerta amarilla por tormentas que alcanza a 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este lunes 22 de diciembre rige una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes, que alcanzan a 18 provincias. Además, el organismo nacional advirtió por condiciones adversas e inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de las tormentas del fin de semana. El meteorólogo Jorge Giometti, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, dio un panorama de cómo se presentan las siguientes jornadas para el tiempo del país.

"Toda la parte central del país está con un sistema de baja presión, con altas tempraturas y mucha humedad. Sobre todo la zona del litoral. Estaremos con algunas precipitaciones y tormentas. Mañana habrá alguna tormenta a la madrugada y mejora temporaria. La celebración de la nochebuena y navidad tendrán probabilidad de tormentas y precipitaciones aisladas", describió.