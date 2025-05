Rige la veda electoral por las elecciones del domingo en la ciudad de Buenos Aires

Bajo una copiosa tormenta, la ciudad de Buenos Aires amaneció con los miles de afiches electorales, carteles y las pintadas en las paredes afectadas por la lluvia. Pero ya no hay tiempo de arreglar nada porque “es hora del silencio reflexivo” que marca el artículo 71 en el Código Electoral Nacional.

Desde hoy a las 8 y hasta las 21 del domingo, rige la veda electoral en la Ciudad, que prohíbe a los candidatos, agrupaciones, militantes y ciudadanos comunes a una serie de actividades vinculadas a la campaña política y al normal y transparente desarrollo de los comicios legislativos.

El objetivo de la veda es que haya un periodo en el que no se realicen actividades que puedan influenciar en la decisión de los 2,5 millones de porteños habilitados para votar la renovación de las 30 bancas de la Legislatura local.

“Asegurar que el electorado pueda ejercer su derecho al voto en un clima libre de presiones o influencias externas”, dice el texto de la norma.

Las prohibiciones previstas en la veda se van endureciendo a medida que se acerca el inicio de los comicios, que iniciarán a las 8 del domingo. Durante la jornada electoral las limitaciones son más severas aún.

¿Qué está prohibido?

La veda, que se extiende hasta 3 horas de finalizado el acto electoral, prohíbe:

Actos públicos de campaña o cualquier tipo de proselitismo.

Publicación o difusión de encuestas o sondeos preelectorales, desde 48 horas antes de la votación hasta el cierre de los comicios.

Espectáculos públicos, tanto al aire libre como en recintos cerrados, que no estén vinculados al proceso electoral.

Venta de bebidas alcohólicas durante un periodo específico.

Apertura de locales partidarios a menos de 80 metros de las mesas de votación.

Reuniones de electores o depósito de armas en viviendas cercanas a los centros de votación.

Toma de fotografías de la Boleta Única Electrónica en el momento de emitir el voto.

Difusión de proyecciones de resultados hasta pasadas tres horas del cierre de los comicios.

¿Desde qué hora no se puede vender bebidas alcohólicas?

A partir de este sábado a las 20, rige la prohibición de la venta de alcohol en la ciudad de Buenos Aires, que se extenderá hasta las 21 del domingo.

¿Por qué no juegan Boca y River?

Entre las prohibiciones, se incluye también la limitación de realizar espectáculos masivos, por lo que los partidos de fútbol de la Liga Profesional que se disputarán en la Ciudad no se realizarán el domingo.

Por eso, Boca vs Independiente en La Bombonera y Argentinos Juniors vs San Lorenzo en La Paternal juegan este lunes. En tanto, River vs Platense, se enfrentarán el próximo martes en el Monumental.

¿Cuáles son las sanciones por violar la veda?

El Código Nacional Electoral estipula multas y días de prisión para quienes infrinjan la veda. Las sanciones varían según su gravedad y si la realiza un individuo o una agrupación política. Pueden ser: