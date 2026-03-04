Rige la prohibición del uso de celulares en escuelas de la provincia de Buenos Aires

La prohibición rige para los niveles inicial y primario, afectando a más de 2 millones de alumnos en 11,000 establecimientos (tanto públicos como privados) de toda la provincia. El objetivo es reducir las distracciones durante el horario de clase y fortalecer los procesos de aprendizaje, buscando mejorar la concentración de los estudiantes.

La licenciada Daniela Gasparin, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la norma no limita la prohibición, sino que incluye campañas de concientización sobre los efectos del uso excesivo de pantallas tanto en el sistema educativo como en otros ámbitos estatales".

Gasparín, además, remarcó que "se está trabajando con los docentes y los alumnos para que no se utilicen el celular durante el horario de clase, en la jornada escolar. La ley no prohibe el uso. De hecho, hay padres que se sienten más seguros dándoles un celular a sus hijos".

Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires se suma a otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Neuquén y Salta, que ya cuentan con regulaciones similares para limitar el uso de dispositivos móviles en las aulas.