Rige alerta amarilla por tormentas en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 17 de septiembre una alerta amarilla por tormentas que afecta a diez provincias del país. Según precisó, se esperan lluvias de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible granizo. Las áreas bajo advertencia abarcan el este de Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y el sudoeste bonaerense, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían superarse en forma localizada.
En la ciudad de Buenos Aires, el miércoles comenzó con cielo parcialmente nublado y pasará a estar mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima fue de 14°C y la máxima alcanzará los 24°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora en horas nocturnas. En el conurbano bonaerense la jornada arrancó con neblina, se mantendrá mayormente nublada y registrará entre 11°C y 23°C, también con ráfagas moderadas hacia el final del día.
Las temperaturas previstas en otros puntos del país son variadas: Córdoba tendrá entre 11°C y 23°C; Tucumán, 18°C y 30°C; Santa Fe, 15°C y 28°C; Entre Ríos, 14°C y 27°C; Jujuy, 18°C y 29°C; Salta, 17°C y 29°C; Misiones, 19°C y 26°C; La Rioja, 16°C y 30°C; Santiago del Estero, 18°C y 27°C; San Luis, 16°C y 26°C; San Juan, 13°C y 27°C; Mendoza, 14°C y 26°C; Río Negro, 8°C y 18°C; Chubut, 6°C y 11°C; y Santa Cruz, 0°C y 7°C.
Etiquetas: pronóstico del tiempo, Servicio Meteorológico Nacional