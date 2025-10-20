Riff VII: el disco que modernizó el sonido del rock pesado argentino

En el capítulo 21 de Academia de Distorsión, Charly Subosky y Hernán Espejo celebraron los 40 años de “Riff VII”, el álbum que marcó una nueva etapa para la legendaria banda de Pappo Napolitano y Vitico. Editado en 1985 por CBS, fue el único disco del grupo grabado bajo un sello multinacional y contó con Oscar Moro en batería y Jaf en voz y guitarra.

El episodio repasó cómo este material logró modernizar el sonido de Riff, llevándolo hacia un terreno más metalero sin perder la esencia del hard rock. “Riff VII” incluyó temas como “La espada sagrada”, “Dios devorador” y “Elena X”, además de consolidar a Jaf como figura destacada antes de su carrera solista.

En el mismo programa sonaron los pioneros del metal extremo argentino Devastación, con su tema “Triple Alianza”; los clásicos Bloke, Los Violadores y Darlo Todo —una de las nuevas bandas del new metal local—, además del estreno de Katarro Vandáliko, con su nuevo disco “En el lado B del corazón”, editado por Vegan Records y Radio Trípoli.

El recorrido se completó con joyas del under argentino como Euroshima y Evidencia Jinnah, y un viaje a España para descubrir a los míticos Parálisis Permanente, íconos del post punk madrileño, y a los catalanes El Kaso Urkijo, pioneros del grindcore ibérico, que acaban de lanzar “Rodeados de mierda” (2025), con su polémico tema “Rubiales Kiss”.

Una hora de historia, potencia y distorsión que reivindica la raíz más cruda del rock en español.