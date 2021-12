Rifan camiseta de Newell’s y Central para colaborar con un niño con leucemia

Damián Fleitte es el padre de Dante, el chico de 10n años que padece leucemia y hace 3 años está internado en Buenos Aires. En contacto con Nacional Rosario, se refirió a la campaña solidaria que están llevando adelante, con el objetivo de costear los gastos en la CABA. Sortearán el 18 de diciembre (por quiniela nacional nocturna) camisetas de Newell’s, Rosario Central, Boca y River, además de una parrillada.

"Apelamos siempre a la colaboración de la gente que nos está ayudando. Paramos en un departamento que nos presta un amigo. La gente siempre es muy solidaria con nosotros. En mi trabajo me dieron la posibilidad de venir acá a Buenos Aires y aguantarme, que no pierda el puesto", relató Damián en Buen Día Susana (7 a 9 hs.), y añadió: “OSDE no nos cubre ningún tipo de gasto de traslado, ni viáticos ni comida. Newell's y Central nos brindaron una camiseta firmada por todos los jugadores. Y acá nos dieron las de Boca y River”.