Pilar fundamental del teatro musical y la danza en la Argentina, Ricky Pashkus ha dedicado décadas a formar generaciones de artistas y a liderar los espectáculos más emblemáticos de la calle Corrientes.

Desde su multifacético rol como director, coreógrafo, docente y creador de los prestigiosos Premios Hugo, su sello resulta indispensable para comprender la evolución del género en el país, una labor que hoy continúa impulsando desde la dirección del Instituto Argentino de Musicales (IAM).

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "no termino de entender la mirada cultural de la Argentina. La Noche de los Museos es una muestra de esa confusión: tanta gente visitando espacios culturales en una sola noche".

Paskus, además, dijo que "sería lindo recuperar la noche en Argentina. Con la guerra de Malvinas se bajó la intensidad de la iluminación de Buenos Aires y eso no cambió. Habría que volver a iluminar la noche de Buenos Aires como en los viejos tiempos".

Con una vigencia creativa inagotable, viene de celebrar el centenario del género dirigiendo junto a Pablo Gorlero el megashow 100 años de musicales en el escenario del Teatro Ópera.

En paralelo a ese hito, encabeza la gira y las funciones de Algoritmo , una potente propuesta escénica con la que recorre el país al frente de su elenco federal Máquina Argentina de Danza.