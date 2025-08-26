Ricky Maravilla: "Nunca pensé en ser cantante, yo quería ser técnico electrónico"

El cantante y compositor de música tropical Luis Ricardo Aguirre, ​ más conocido por su nombre artístico Ricky Maravilla, conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz, en Deja Vu y repasó parte de su historia artística.

"Mi idea no era ser cantante, yo quería ser técnico electrónico; me recibí de técnico en comunicaciones y no pensaba en la música".

Durante una fiesta, conversando con amigos se les ocurrió la idea de formar una banda y hacer música para divertirse y así empezó su carrera.

Ricky además contó cómo nació la idea de hacer el tema "Qué tendrá el petiso" que luego lo catapultó al éxito durante varios años.